Sempre più microplastiche nel cervello umano, fino allo 0,5% del peso

Non è ancora chiaro quali possano essere i danni cerebrali delle microparticelle. La professoressa associata alla Rutgers University di Piscataway, nel New Jersey, Phoebe Stapleton (non coinvolta nello studio) ha affermato che non si sa se le microplastiche "entrino ed escano dal cervello, o se si raccolgano nei tessuti neurologici e promuovano una malattia". “Sono necessarie ulteriori ricerche per capire come le particelle potrebbero interagire con le cellule e se ciò abbia una conseguenza tossicologica”, ha aggiunto. Secondo la prestampa, i campioni di cervello contenevano da 7 a 30 volte più frammenti di plastica rispetto ai campioni prelevati dai reni e dal fegato dei cadaveri. Alcuni studi sostengono la possibilità di una correlazione con malattie cardiovascolari, infertilità o altre patologie, ma per avere la certezza sulla relazione servono indagini sul lungo periodo.