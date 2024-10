I microbi di città più resistenti ai disinfettanti: "Rischi per la salute a causa dei batteri patogeni"

Dopo la recente pandemia, l'uso di disinfettanti e prodotti simili è molto aumentato, ma gli sforzi non stanno dando il risultato sperato: i microrganismi che vivono nelle città stanno diventando resistenti alle sostanze comunemente utilizzate per eliminarli. Lo ha scoperto uno studio pubblicato sulla rivista Microbiome, guidato da Università cinese di Xian Jiaotong-Liverpool e Università della Città di Hong Kong, che ha raccolto 738 campioni da case, metropolitane, aree pubbliche e pelle degli abitanti di Hong Kong. L'analisi ha anche rivelato la presenza di ceppi che finora erano stati trovati soltanto nel suolo dell'Antartide, capaci di metabolizzare alcol e altri composti presenti nei prodotti per la pulizia. "Potrebbero quindi comportare rischi per la salute in caso si tratti di batteri patogeni - afferma il ricercatore Xinzhao Tong, - problema particolarmente critico negli ospedali".