“Mese internazionale per la prevenzione del tumore al seno”, la torre Mediaset si tinge di rosa

Si tinge di rosa la torre Mediaset, uno dei simboli più visibili e riconoscibili del territorio in cui ha sede il quartier generale dell'azienda, a Cologno Monzese in provincia di Milano. Si tratta di un'iniziativa in adesione al “mese internazionale per la prevenzione del tumore al seno”. Da lunedì 19 ottobre, infatti, la torre di trasmissione alta 98 metri cambierà colore, trasformandosi nel simbolo dell’impegno di Mediaset per promuovere la cultura della prevenzione e della lotta al carcinoma mammario.