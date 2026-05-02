Malaria, approvato dall'Oms il primo farmaco per i neonati

Attualmente 25 Paesi stanno realizzando programmi di vaccinazione contro la malaria per proteggere 10 milioni di bambini l'anno e alcuni registrano progressi importanti anche in zone difficili: è il caso della regione del Grande Mekong, che attraversa una vasta area dell'Asia e nella quale i casi sono stati ridotti di quasi il 90%, nonostante la resistenza ai farmaci. Oggi sono 47 i Paesi certificati liberi dalla malaria, 37 hanno segnalato meno di 1.000 casi nel 2024. Nonostante questi progressi, la preoccupazione dell'Oms resta alta soprattutto per i numeri: nel 2024, per esempio, si sono registrati nel mondo 282 milioni di casi e 610.000 decessi, circa tre quarti dei quali hanno riguardato bambini sotto i cinque anni.