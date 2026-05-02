Malaria, approvato dall'Oms il primo farmaco per i neonati
Si apre la strada a un utilizzo in tutto il mondo, in particolare in Africa, dove fino al 18% dei bambini sotto i sei mesi contrae la malattia
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Una svolta che si preannuncia epocale nel trattamento della malaria nei neonati. È stato infatti approvato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Il primo trattamento antimalarico per i piccoli a partire dai due chili di peso. Si apre così la strada a un utilizzo diffuso in tutto il mondo, in particolare in alcune zone dell'Africa, dove fino al 18% dei bambini sotto i sei mesi contrae la malaria.
Nuovo farmaco contro la malaria per i neonati
Il nuovo farmaco si chiama Coartem Baby e si preannuncia in grado di colmare la lacuna terapeutica a cui fino a ora i medici avevano fatto fronte utilizzando farmaci adatti per bambini più grandi, "che aumentano il rischio di errori di dosaggio, effetti collaterali e tossicità". Il farmaco è disponibile in compresse al gusto di ciliegia, solubili in liquidi, incluso il latte materno.
"Per secoli, la malaria ha strappato i figli ai genitori e ha privato le comunità di salute, benessere e speranza", ha dichiarato il dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms. "Ma oggi la situazione sta cambiando".
Coartem Baby ha ottenuto la prequalificazione dell'Oms, che attesta il rispetto degli standard internazionali di qualità, sicurezza ed efficacia, e consentirà l'acquisto da parte del settore pubblico in molti Paesi con alti tassi di malaria, in particolare nell'Africa subsahariana.
Prevenzione
Attualmente 25 Paesi stanno realizzando programmi di vaccinazione contro la malaria per proteggere 10 milioni di bambini l'anno e alcuni registrano progressi importanti anche in zone difficili: è il caso della regione del Grande Mekong, che attraversa una vasta area dell'Asia e nella quale i casi sono stati ridotti di quasi il 90%, nonostante la resistenza ai farmaci. Oggi sono 47 i Paesi certificati liberi dalla malaria, 37 hanno segnalato meno di 1.000 casi nel 2024. Nonostante questi progressi, la preoccupazione dell'Oms resta alta soprattutto per i numeri: nel 2024, per esempio, si sono registrati nel mondo 282 milioni di casi e 610.000 decessi, circa tre quarti dei quali hanno riguardato bambini sotto i cinque anni.