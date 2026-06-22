Le dimensioni del corpo umano non sono aumentate gradualmente ma a scatti

E qui sono emersi dati impressionanti: alcune specie si sono addirittura rimpicciolite, come l'Homo florensiensis o l'Homo maledi. Altre ancora sono rimaste uguali come l'Australopitecus, che pesava sui 40 kg in media, raggiungendo l'altezza di un bambino. L'Homo erectus e l'Homo ergaster invece sono stati tra gli ominidi, i primi a raggiungere o superare i 60 chilogrammi, raggiungendo dimensioni e peso, simili a quelli di numerosi essere umani moderni. Una evoluzione quindi in tutte le direzioni che fino a ora non era stata scoperta ma neppure immaginata.