La risata? Ci aiuta a sopravvivere, lo dice la scienza

La risata? È uno strumento fornito dalla natura per aiutarci a sopravvivere.

A dirlo è un nuovo studio, dopo due anni di ricerca, di Carlo Bellieni, pediatra e neonatologo, professore dell’Università di Siena. Dalle cause dell’umorismo fino alle caratteristiche della risata e dei benefici dell’organismo, la ricerca di Bellieni è stata pubblicata sulla rivista internazionale New Ideas In Psychology e prende in considerazione le possibili ragioni evolutive alla base di questo comportamento.