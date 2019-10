La depressione in Italia "costa" 4 miliardi di euro all’anno 

Solo il 50% delle persone che soffrono di depressione riceve un aiuto adeguato in tempi rapidi. Non bisogna poi dimenticare che una persona su quattro non risponde ai trattamenti. Si parla di numeri importanti, dato che in Italia sono 3 milioni le persone che soffrono di questo disturbo psichiatrico (di cui 2 milioni donne). Queste cifre si traducono in costi umani e sociali enormi, in particolare legati alla depressione maggiore (2% della popolazione italiana): 2.612 euro per ogni paziente l’anno di costi diretti, a cui si aggiungono 42 giorni all’anno di assenza dal lavoro per un totale di 4 miliardi di euro all’anno.