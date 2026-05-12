Non solo l'esercizio fisico: anche la lettura, la musica e l'arte rallentano l'invecchiamento

Leggere, ascoltare musica o visitare una galleria d'arte o un museo sono tutte attività che potrebbero rallentare il processo di invecchiamento biologico in modo paragonabile agli effetti dell'esercizio fisico. Lo rivela uno studio condotto dai ricercatori della University College London e pubblicato sulla rivista Innovation in Aging.
La ricerca sull'invecchiamento
I ricercatori britannici hanno analizzato i dati di un sondaggio e le analisi del sangue di 3.556 adulti, confrontando la frequenza con cui erano soliti partecipare ad attività artistiche e culturali con le modifiche del Dna che danno una misura dell'invecchiamento reale del corpo.
Tutti noi, infatti, abbiamo una "età biologica" che non sempre corrisponde alla nostra età anagrafica, e che si può stimare analizzando - appunto - le modifiche che si accumulano sul Dna. Il team di studiosi ha scoperto che coloro che partecipano ad attività artistiche e culturali con maggiore frequenza, e in una maggiore varietà di ambiti, sembrano avere un ritmo di invecchiamento più lento e un'età biologica più giovane. Gli effetti apparenti, spiegano i ricercatori, sono paragonabili a quelli osservati per l'esercizio fisico.
Un invecchiamento più lento
Secondo gli studiosi britannici, le persone che svolgono un'attività artistica almeno una volta alla settimana sembrano invecchiare il 4% più lentamente rispetto a coloro che raramente si dedicano all'arte. Lo stesso risultato è riscontrato tra chi fa esercizio fisico almeno una volta alla settimana e chi non lo fa affatto. Le correlazioni sono più forti per gli adulti di mezza età e gli anziani e rimangono valide, stando ai ricercatori, anche dopo aver tenuto conto di fattori che potrebbero distorcere i risultati, come il peso corporeo, il vizio del fumo, il livello di istruzione e il reddito.
Musica, lettura e arte: tutte attività salutari
La ricerca dimostrerebbe dunque l'impatto delle arti sulla salute a livello biologico, e fornirebbe prove a sostegno del riconoscimento dell'impegno artistico e culturale come comportamento salutare, analogamente all'esercizio fisico. Ogni attività, spiegano gli studiosi, possiede diversi "ingredienti" che contribuiscono alla salute, come la stimolazione fisica, cognitiva, emotiva o sociale.