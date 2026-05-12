Non solo l'esercizio fisico: anche la lettura, la musica e l'arte rallentano l'invecchiamento

Tutti noi, infatti, abbiamo una "età biologica" che non sempre corrisponde alla nostra età anagrafica, e che si può stimare analizzando - appunto - le modifiche che si accumulano sul Dna. Il team di studiosi ha scoperto che coloro che partecipano ad attività artistiche e culturali con maggiore frequenza, e in una maggiore varietà di ambiti, sembrano avere un ritmo di invecchiamento più lento e un'età biologica più giovane. Gli effetti apparenti, spiegano i ricercatori, sono paragonabili a quelli osservati per l'esercizio fisico.