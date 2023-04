Hiv, sarà gratuita la pillola per prevenirlo

In vent’anni di storia gli atenei digitali hanno conosciuto una grande crescita, a partire dalla prima nata in Italia, UniMarconi, che oggi è scelta da oltre 80mila studenti grazie alla sua capacità di offrire un percorso di studi all’avanguardia con la più recente tecnologia, ma senza dimenticare l’integrazione di una cultura umanistica fondamentale per la crescita della società