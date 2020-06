Influenza, vaccino raccomandato e gratis a bimbi e over 60

La vaccinazione antinfluenzale per la prossima stagione invernale è raccomandata a tutti i bambini da 6 mesi a 6 anni e alle persone con più di 60 anni di età. Per queste categorie, oltre a quelle già previste, il vaccino sarà gratuito. Lo ha stabilito il ministero della Salute. L'estensione della raccomandazione è stata istituita in seguito all'emergenza Covid-19, per "facilitare la diagnosi nelle fasce d'età di maggiore rischio".