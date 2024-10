Influenza stagionale: le sette regole per la prevenzione a casa e al lavoro

Il dato allarma sei milioni di famiglie italiane che hanno figli a carico. L'impatto dell'influenza genera un effetto domino non solo sulla salute, ma anche sulla quotidianità delle famiglie. Se i bambini stanno a casa da scuola, i genitori devono assentarsi a loro volta dal lavoro per accudirli o pagare una babysitter e questo grava in modo considerevole sulle loro tasche. L'istituto di ricerca Humanitas riporta che l'influenza stagionale ha un decorso che va dai cinque ai sette giorni, dunque la prevenzione è essenziale sia per limitare la diffusione del virus che per circoscrivere le conseguenze sociali del dispiegarsi del contagio, oltre che per la propria salute. Guna, azienda farmaceutica specializzata in farmaci a basso dosaggio e integratori alimentari, ritiene che adottare uno stile di vita sano, sostenere le proprie difese immunitarie e intervenire tempestivamente quando si presentano i primi sintomi siano delle dritte fondamentali per la nostra salute.