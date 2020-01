Influenza, sempre più casi in Italia: 638mila nell'ultima settimana

Non accenna a fermarsi la corsa dell'influenza in Italia: nella settimana tra il 20 e il 26 gennaio sono state 638mila le persone colpite, per un totale di circa 3.451.000 casi a partire dall'inizio della sorveglianza. Lo rende noto l'Istituto Superiore di Sanità nell'ultimo bollettino. Il picco, si precisa, non è stato ancora raggiunto e la curva epidemica continua a salire. In Italia l'incidenza totale è stata di 10,6 casi per mille assistiti.