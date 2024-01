Influenza, ancora un milione di casi in Italia nell'ultima settimana

Picco anche in Spagna (con un aumento dei ricoveri del 60% in soli sette giorni), dove verrà introdotto l'obbligo di indossare le mascherine nei centri sanitari

Tra le Regioni, l'incidenza più alta è stata registrata in Campania, con 24,51 casi ogni mille abitanti; seguono il Friuli-Venezia Giulia con 23,69 e l'Umbria con 22,93. Si conferma la crescita della circolazione dei virus influenzali. Tra i campioni analizzati dai laboratori afferenti alla rete "RespiVirNet" il 37,5% è risultato positivo per l'influenza (erano il 33,5% la scorsa settimana); il 22% era positivo per SarsCoV2, l'11% per virus respiratorio sinciziale, mentre i rimanenti sono risultati positivi per altri virus respiratori.

Ospedali sotto stress in Spagna Anche in Spagna si registra un forte aumento dei casi di influenza che sono cresciuti del 75% nell'ultima settimana del 2023, con un'incidenza di 438,3 casi per 100.000 abitanti. L'epidemia sta mettendo a dura prova i centri sanitari e gli ospedali, dove i ricoveri sono aumentati del 60% in soli sette giorni, secondo i dati pubblicati dall'Istituto di Salute Carlos III.

Obbligo di mascherina nei centri sanitari Il ministro della Salute spagnola, Monica Garcia, ha anticipato in un'intervista a La Sexta, che lunedì, nel corso della riunione straordinaria convocata con le Regioni, chiederà a queste di reintrodurre temporaneamente l'obbligo di indossare le mascherine nei centri sanitari e sociosanitari. Le misure migliori per affrontare questa impennata dei casi, ha sottolineato, sono "l'uso di mascherine, la ventilazione e la vaccinazione".

In un messaggio diffuso sui social Garcia ha raccomandato ai cittadini di portare con sé la mascherine, in particolare per chi si reca in posti affollati al chiuso, ospedali ed Rsa. Al momento le Comunità autonome hanno messo in campo approcci differenti con Catalogna, Valencia e Murcia che hanno reso obbligatorie le mascherine nei centri sanitari e altre che hanno solo adottato una raccomandazione a riguardo.