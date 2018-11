Infezioni resistenti: nell'Ue 33mila morti l'anno, 10mila in Italia

Le infezioni da batteri resistenti agli antibiotici uccidono ogni anno 33mila persone in Europa, un terzo delle quali in Italia. A lanciare l'ennesimo allarme sull'antibioticoresistenza è uno studio dell'Ecdc, il Centro europeo per il controllo delle malattie, che sottolinea come la cifra sia pari ai morti per Hiv, tubercolosi e influenza insieme. La ricerca è stata condotta sui dati del 2015 per cinque infezioni resistenti.