Il ciclo femminile tra meditazione e mindfulness: un'app aiuta a vincere disturbi, dolori e irritabilità

Si tratta di un programma elaborato per vivere l'evento mensile che attraversa la vita di ogni donna in età fertile con una marcia in più, acquisendo la capacità di ascoltare il proprio corpo prendendosene cura e rispettandone ritmi e caratteristiche. Un modo per smettere di vivere "quei giorni" con irritabilità o infastidita sopportazione, ma con naturalità e consapevolezza.

Un'app per meditare - La proposta, che arriva nel giorno della Festa della donna, è dell'app Petit BamBou, che ha elaborato uno specifico programma di lavoro in relazione con il ciclo, disponibile da questo mese. Si tratta di un piano diviso in 28 sessioni, una per ogni giorno del ciclo femminile, divise in quattro "stagioni", ognuna delle quali corrisponde a una settimana del ciclo stesso.

Archetipi e spiritualità - In ogni settimana si trovano informazioni su ciclo mestruale, sulla fase lunare corrispondente e si instaura un parallelismo con un archetipo secondo il lavoro di Miranda Gray, scrittrice di testi dedicati alla spiritualità. L'app offre alle donne rituali, ascolti di testi poetici, piccoli gesti per passare alla fase successiva. Il programma è accompagnato dalla voce guida di Alice Curzi, psicologa, e curato dalle autrici Camille Sfez, autrice del libro "La puissance du féminin", e di Emmanuelle Roques, artista scrittrice e fotografa.

Il programma può essere avviato in qualsiasi stagione, ma è l'inverno il periodo più adatto. Gli autori del piano consigliano di completare un ciclo completo ripetendolo nel tempo e cercare di capire se la pratica della meditazione e della mindfulness modifichino qualcosa nel corpo femminile. Si tratta di un piano che aiuta ad esplorarsi, a connettersi con la spiritualità, a conoscersi meglio. Sessione dopo sessione, si accoglie la ciclicità del periodo mestruale e si accolgono le emozioni ad esso legate in maniera naturale.

Inverno - L'inverno, chiamato anche "il tempo delle lune", è il momento delle mestruazioni: è consigliabile seguire il ciclo lunare iniziando questi esercizi al momento della luna nuova, o "luna nera". Nella profondità dell'inverno infatti nasce la luce, nel momento più yin del ciclo inizia il rinnovamento. Il programma considera un'intera settimana di lavoro, con due meditazioni al giorno consigliate. Mettersi in ascolto del proprio corpo e rallentare i ritmi sono i consigli di questa fase: la voce guida dell'app aiuta ad accogliere i giorni del ciclo non più con stanchezza e irritabilità ma con accoglienza, rivolgendo l'attenzione verso le sensazioni del proprio corpo.

Primavera - La parte del programma della primavera è dedicata alla fase pre-ovulatoria che corrisponde, nel ciclo lunare, alla fase crescente: è l'ora del rinnovamento. Il programma guida nell'uso corretto dell'energia yang per capire quale sia il momento più propizio per aprirsi all'esterno e quando invece aprirsi al proprio intimo. In questa fase, l'invito è ad aprirsi al mondo entrando nella stagione della primavera.

Estate - Con l'estate si entra in una nuova stagione del ciclo femminile, quella dell'ovulazione caratterizzata da un'energia piena e dall'apertura al mondo tipica della stagione calda. La fase lunare è quella della luna piena. Il programma guida le donne a connettersi con se stesse osservando i cambiamenti del proprio umore e del proprio corpo.

Autunno - Il programma si chiude con l'autunno, quando si entra nella fase pre-mestruale che corrisponde alla fase calante della luna. L'ovulazione forse è avvenuta e, se nessun ovulo è stato fecondato, inizia il periodo che precede il ciclo. Un periodo più o meno lungo, che ha intensità molto diverse. I sintomi più comuni sono irritabilità, sensibilità accentuata, stanchezza: ma non sono un passaggio obbligato. Mettersi in ascolto di se stesse può rallentare questi sintomi consentendo alle donne di vivere questo momento difficile in maniera diversa.

La voce guida del programma è Alice Curzi, psicologa milanese che da anni coltiva l'interesse personale per la mindfulness per sostenere il benessere individuale e sviluppare le relazioni positive con gli altri, l'ambiente e il mondo intero.