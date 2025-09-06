Il grasso addominale? Invecchia precocemente il cuore

Alcuni scienziati del Medical Research Council di Londra hanno così osservato, nelle persone con grasso in profondità al livello delle viscere, la presenza di tessuti cardiovascolari e degli organi interni "irrigiditi e infiammati". Nel sangue inoltre sono emersi livelli alti di fattori indicativi di una elevata infiammazione generale. Ai partecipanti è stata assegnata un'"età del cuore" individuale, che è stata confrontata con la loro età reale.