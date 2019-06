Grand Prix Scientifique 2019 a Peter Schwartz dell'Auxologico di Milano

Un riconoscimento secondo solo al Nobel 7 giugno 2019 17:06 Grand Prix Scientifique 2019 a Peter Schwartz dellʼAuxologico di Milano Il premio scientifico più importante al mondo in cardiologia, secondo soltanto al Nobel, torna in Italia. Tutto parte dalla morte improvvisa davanti alle telecamere di una concorrente di un quiz di Mike Bongiorno quasi 50 anni fa

Un premio nell'ambito di cardiologia e ricerca cardiovascolare, secondo solo al Nobel, torna in Italia. Il Grand Prix Scientifique 2019 della Fondazione francese Lefoulon-Delalande di Parigi è stato assegnato a Peter Schwartz, direttore del Centro per lo Studio e la Cura delle Aritmie Cardiache di Origine Genetica dell'Istituto Auxologico Italiano di Milano. Una vita scientifica e una carriera, le sue, dedicate alla morte cardiaca improvvisa, dopo il decesso davanti alle telecamere di una concorrente di un quiz di Mike Bongiorno, circa 50 anni fa. "E' il parziale coronamento di una carriera", commenta a caldo a Tgcom24.

Un riconoscimento importante per la ricerca medica italiana. Cosa rappresenta per lei?

"Le ricerche mie e del mio staff sono un importante traguardo in ambito conoscitivo e pratico. Quando ho iniziato, quasi 50 anni fa, da giovanissimo medico, sulla morte improvvisa si sapeva pochissimo; oggi, per questi casi, la mortalità si è ridotta dal 50% a meno un per cento, grazie alla diagnosi che arriva con un elettrocardiogramma già al primo mese di vita e al progresso delle terapie. E questo premio, quindi, arriva a suggello di tanto studio che è in progresso continuo".



E a chi lo dedica?

"Ovviamente a mia moglie e alla mia famiglia, perché più di tutti hanno pagato il tempo che ho dedicato alla sindrome del QT lungo, quella che appunto porta alla morte improvvisa cardiaca sotto stress fisico o per una forte emozione, in particolare sotto i 20 anni".

La prima diagnosi di “sindrome del QT lungo” quasi 50 anni fa, dopo la morte in uno studio televisivo di una concorrente di un quiz di Mike Bongiorno, sulla sorella di 9 anni di quella donna, che presentava gli stessi sintomi: perdeva coscienza mentre correva o se si spaventava. Tutto, dunque, nasce da una casualità?

"Tutto iniziò quando in un quiz televisivo: Mike Bongiorno si rivolse a una spettatrice del pubblico, una 19enne che, per l'emozione, morì davanti alle telecamere. Nessuno allora capì cosa accadde, anche l'autopsia non lo spiegò. Ma la madre di quella ragazza notò gli stessi sintomi su un'altra dei suoi 11 figli. La bimba, infatti, a 9 anni, perdeva coscienza mentre correva o se si spaventava. Arrivò al Policlinico di Milano per accertamenti e accadde che finì tra quei quattro letti di cui mi occupavo da neolaureato".



Una casualità che ha portato alla svolta in questo ambito.

"Negli Usa queste anomalie cardiache si studiavano già sui cani; io riuscii a riprodurle sui gatti, così individuai i meccanismi della malattia e come curarla. Quella bimba è diventata una mia seconda figlia. Le mie ricerche finirono sulle riviste scientifiche mondiali; si diede vita a un Registro internazionale dei malati; sono stati individuati i geni che causano la sindrome e c'è la terapia per poter scongiurare la morte e fare una vita normale. Ora questo è un modello per studiare la morte improvvisa cardiaca in generale".