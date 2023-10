Giornata mondiale dell'osteoporosi, una donna over 50 su 3 è a rischio di fratture alle ossa

In Italia l'osteoporosi è sempre più diffusa.

Infatti, le fratture da fragilità delle ossa colpiscono una donna su tre e un uomo su cinque tra gli over 50enni e, sebbene siano più frequenti tra le persone anziane, si stima che il 20% delle fratture avvenga in età di prepensionamento, come attestano le linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), in collaborazione con la Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (Siot), diffuse in occasione della giornata mondiale dell'osteoporosi che si celebra il 20 ottobre.