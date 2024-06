Giornata del donatore di sangue, il presidente Avis a Tgcom24: “Donare è un dovere civico”

La nostra esperienza ci dice che quando una persona viene a donare se trova una buona accoglienza, buone condizioni, un buon centro e un buon ascolto, è poi portata a tornare. L’altra cosa che noi facciamo è quella di tenerli in contatto con Avis, quindi chiamarli per ricordargli di venire a donare, chiedergli come stanno e se siano pronti a tornare o se siano disponibili anche a collaborare con l’associazione. Poi ci sono varie iniziative di tipo sportivo, come squadre di calcio o di pallavolo, eventi d’intrattenimento come concerti di cantanti rap o amati dai giovani, aperitivi, feste all’aperto. Si tende a creare una sorta di comunità unita dai valori della solidarietà, del rispetto, del riconoscere pari dignità a ogni altra persona che ha bisogno d’aiuto.