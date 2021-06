Giornata mondiale del donatore di sangue, a Milano l'evento "All we need is blood"

Il 14 giugno è la Giornata mondiale del donatore di sangue e a Milano di terrà un evento "All we need is blood" . L'iniziativa prende spunto dalla campagna realizzata dalla rete di Associazioni di donatori di sangue cittadine, promossa dal Comune di Milano e dalla Rete Città Sane. Nove ciclisti che rappresentano le 9 Associazioni di donatori milanesi partiranno dal Palazzo della Regione dove incontreranno il presidente Fontana e pedaleranno intorno alla città fino a Palazzo Marino dove consegneranno nove bandiere all’Assessore alle politiche sociali, Gabriele Rabaiotti, e a questi verrà donato un riconoscimento da parte del Comune, l'attestato Goccia D’Oro.

La campagna prende spunto da "All you need is love", il famoso pezzo dei The Beatles, infatti donare il sangue è un grande gesto d’amore e un simbolo importante. Durante la giornata sui canali social delle associazioni aderenti, verrà inoltre caricato il jingle "All we need is blood", che tutti potranno cantare e condividere sui social. Un modo per sentirsi uniti sotto un unico valore, quello della donazione di sangue, un gesto di grande amore verso il prossimo.

Ma la ricorrenza sarà anche l’occasione per sensibilizzare i governi e le autorità sanitarie a potenziare la rete che garantisce le donazioni. La giornata Mondiale del donatore di sangue è stata istituita nel 2005 dall’Oms e si celebra il 14 giugno, giorno della nascita di Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni e co-scopritore del fattore Rh.

Alcuni dati sulla donazione:

Donazioni nel 2020 Italia 2.900.000 unità di sangue.

Circa 2.900.000 unità di sangue con un indice donazionale del 1.8 % ( donazioni all’anno per donatore).

Diminuzione costante dei donatori tra i 20 e i 45 anni, segno di decremento della natalità.

Dopo i 45 anni sale il numero dei donatori.

La fascia peggiore è tra i 18 e 25 anni ed è quella che va più coinvolta.

Sono stati raccolti inoltre 854.000 kg di plasma da oltre 200.000 donatori.

Con una carenza rispetto al fabbisogno nazionale superiore al 30%.

Lombardia 475.262 unità di sangue 55 % dei donatori dona presso servizi trasfusionale degli ospedali, 45% presso nei punti di raccolta delle associazioni sul territorio. Quasi la totalità dei donatori è membro di un’associazione ed è un donatore periodico.

Milano Sono state raccolte 80.432 con un calo del 10% rispetto al 2019. Nel 2021 nei primi mesi, fino a maggio sono state raccolte 35.038 unità di sangue con un incremento del 12% rispetto al 2020. A Milano siamo generosi ma dobbiamo esserlo ancora di più!

Per seguire l'evento e le nostre info sui social https://www.facebook.com/adsint.mi.it @World Blood Donor Day 14 giugno Scopri dove donare il sangue anche tu perché Milano ha e avrà bisogno di sangue: www.diventadonatoredisangue.it