Giornata internazionale dei mancini, nel mondo uno su 10 usa la sinistra come mano dominante: fra di loro presidenti e premi Nobel

Le specificità non mancano per i mancini, in positivo e in negativo secondo la scienza. Alcune possono essere considerate marce in più. Ricordano meglio gli eventi, hanno cioè una migliore memoria episodica, secondo una ricerca del 2001, perché i loro emisferi cerebrali sono più strettamente connessi, sono più abili in matematica, nella risoluzione dei problemi complessi più che nell'aritmetica semplice, secondo uno studio del 2017 che ha coinvolto 2314 studenti italiani.