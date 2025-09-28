Un nastro dorato sul Colosseo per i bimbi malati di cancro

Un grande nastro dorato ha illuminato sabato sera il Colosseo, trasformandolo in un simbolo di speranza e vicinanza per tutti i bambini malati di cancro e per le loro famiglie. L'iniziativa di Peter Pan, l'organizzazione di volontariato che accoglie i bambini malati di tumore in cura negli ospedali romani e le loro famiglie. Un modo per celebrare il Settembre d'Oro, mese dedicato alla sensibilizzazione sui problemi e i diritti dei bambini e degli adolescenti con tumori e sull'impatto della malattia sulle famiglie. L'iniziativa fa parte della campagna di sensibilizzazione "Accendi d'oro, accendi la speranza", lanciata ogni anno dalla Federazione Italiana Associazioni Genitori e Guariti Oncoematologia Pediatrica, di cui Peter Pan è membro.