"Felicittà" a Milano: prima edizione del festival che racconta la salute mentale

Nel corso della manifestazione ci sarà inoltre la possibilità di contribuire alla

raccolta fondi a sostegno di Club Itaca

, centro per l'autonomia socio-lavorativa per persone con disagio psichico, promosso da progetto Itaca Milano, Associazione impegnata da oltre 20 anni nella promozione della Salute Mentale.

L’evento è organizzato da

Unobravo

Felicittà

connessione con i cittadini e aprire un dialogo

benessere organizzativo nel mondo corporate

effetto dei social media sull’autostima

relazioni e stereotipi che alimentano il senso di colpa delle donne

, Società Benefit e servizio di psicologia online nato nel 2019 e che opera ogni giorno per normalizzare l’accesso alla terapia attraverso prezzi accessibili e l’attenta selezione di professionisti garantendo un servizio sempre d’eccellenza.vuole creare una vera e propriasu quali possano essere le migliori modalità per prevenire e affrontare situazioni di malessere psicologico. Tante le tematiche in scaletta, tra cui ile il possibiledi ognuno, ma ancheper ogni scelta di vita.

A dialogare sul palco tanti

ospiti

dott.ssa Barbara Bertani

Stefano Gheno

dott.ssa Ivana Pais

dott. Raffaele Visintini

dott.ssa Roberta Renati

, tra cui la, membro della commissione deontologica dell'Ordine degli psicologi della Lombardia,, professore di Psicologia del Lavoro dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e Fondatore del servizio di psicologia e counseling Wello, la, professore associato di Sociologia economica, il, socio fondatore e presidente Associazione GET e la, psicologa-psicoterapeuta sistemico relazionale.

"Questo Festival è il primo evento dal vivo organizzato da Unobravo e ci auguriamo possa rappresentare l’inizio di una lunga serie di incontri realizzati per sensibilizzare i cittadini su un tema così importante, ma ancora troppo velato da uno stigma - spiega

Danila De Stefano

, CEO & Founder di Unobravo -. Il nostro ambizioso obiettivo è quello di normalizzare l’accesso a un supporto psicologico per tutti, da intendersi sia in chiave terapeutica, sia come mezzo per coltivare quotidianamente il proprio benessere psicologico".

Nel corso della giornata, speaker, aziende e ospiti saranno invitati a firmare il

Manifesto dell’accoglienza emotiva

numerose creazioni originali

arte visiva.

: una guida in dieci punti per rendere possibile una nuova interpretazione dei sentimenti e la creazione di un circolo virtuoso che aiuti a dare centralità al benessere mentale delle persone. Non solo: sarà possibile ammirareche raccontano il tema della salute mentale e il benessere psicologico dal punto di vista dell’