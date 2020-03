Ecco la pillola che aiuta a rimuovere i ricordi dolorosi

Chi non vorrebbe dimenticare per sempre una persona o un'esperienza che ci ha fatto soffrire? In soccorso a chi vuole rimuovere i ricordi che ci fanno stare male arriva la ricerca di Alain Brunet, psichiatra e ricercatore di Montreal, che da oltre 15 anni si occupa delle conseguenze derivate dal cosidetto PSTD, lo stress post traumatico. La terapia di Brunet, di cui si è occupata recentemente l'emittente britannica Bbc - prevede che il paziente assuma una dose di propranololo, un betabloccante usato anche per curare l’ipertensione prima della seduta settimanale (il ciclo prevede sei incontri).