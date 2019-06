E' morto George Rosenkranz, il creatore della pillola anticoncezionale

Da anni ormai gli scienziati sapevano che livelli elevati di estrogeni e progesteroni potevano impedire l'ovulazione. Il processo per sintetizzare gli ormoni era comunque ancora troppo complesso e costoso. Solo nel 15 ottobre 1951, grazie a Rosenkranz e al suo team di ricerca, la comunità scientifica raggiunse l'effettiva sintesi della pillola, economica e facile da usare. Inizialmente, il farmaco non venne utilizzato come contraccettivo ma per prevenire i rischi legati all'aborto. Dopo cinque anni di sperimentazioni la pillola divenne sicura, ma solo negli anni '60 e '70 ebbe veramente successo: l'azienda farmaceutica Syntex raggiunse grazie ad essa un valore di 5 miliardi di dollari. Per la prima volta l'uomo poteva programmare le nascite. L'utilizzo della pillola ha comunque generato negli anni diversi dibattiti e reazioni.