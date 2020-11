Covid, il genetista Novelli a Tgcom24: "Gli anticorpi monoclonali? Cure costose ma utili"

"Gli anticorpi monoclonali sono i primi farmaci costruiti in maniera precisa contro il virus, perché evitano che possa replicare nelle cellule, ma sono complessi e costosi: servono fondi per una produzione importante". Così Giuseppe Novelli, genetista all'Università di Tor Vergata, intervenendo in diretta a Tgcom24. "Gli Usa sono riusciti a produrli in tempi record e li stanno già sperimentando: sono stati usati anche per curare il presidente Trump - sottolinea il ricercatore. - In Italia finora solo la Regione Lazio ha finanziato un mio progetto per consentire la produzione di una piccola quantità. Non si tratta di un'alternativa al vaccino, si tratta di farmaci che curano la malattia in fase iniziale e danno una copertura per un paio di mesi". "Sarebbero dunque utili per effettuare una prima profilassi protettiva", conclude Novelli.