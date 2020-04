Coronavirus, scoperte 35 molecole per combattere la malattia

Ecco come agisce il coronavirus all'interno dei polmoni Ferrari Press/IBERPRESS 1 di 8 Ferrari Press/IBERPRESS 2 di 8 Ferrari Press/IBERPRESS 3 di 8 Ferrari Press/IBERPRESS 4 di 8 Ferrari Press/IBERPRESS 5 di 8 Ferrari Press/IBERPRESS 6 di 8 Ferrari Press/IBERPRESS 7 di 8 Ferrari Press/IBERPRESS 8 di 8 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sono state scoperte 35 molecole per combattere il coronavirus, che potranno affrontare i test necessari per verificare l'eventualità di trarne dei farmaci. A renderlo possibile è stata una potenza di calcolo analoga a quella che l'Italia ha utilizzato per scoprire il bosone di Higgs; una delle molecole individuate appartiene alla famiglia dell'isrossiclorochina.