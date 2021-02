"Contagio", il congresso online promosso dal Comune di Milano per spiegare la pandemia Covid 19

Chiarire aspetti meno noti della pandemia di coronavirus , razionalizzando la numerosa mole di informazioni ricevute dai cittadini e offrendo gli strumenti conoscitivi basati sul metodo scientifico e sulla sua rigorosa applicazione, in un’epoca caratterizzata da un’allarmante diffusione di fake news biomediche. E' l'obiettivo di "Contagio" , il congresso scientifico multidisciplinare online promosso in collaborazione con la Presidenza del Consiglio comunale di Milano . Tra gli ospiti dell’evento, che si terrà martedì 2 e mercoledì 3 febbraio e potrà essere seguito da tutti in streaming , Massimo Galli , direttore Malattie Infettive dell'ospedale Luigi Sacco, e Fabrizio Pregliasco , direttore sanitario dell'IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi.

L'evento, realizzato con la partecipazione di INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica), l'Osservatorio Astronomico di Brera a Milano e NVK Architettura e Design, intende rispondere a un'esigenza di informazione e divulgazione scientifica, analizzando i fatti alla luce della virologia , dell'immunologia e della clinica medica. Saranno Ginevra Trinchieri , astronomo associato dell'INAF (Istituto Nazionale d'Astrofisica) presso l'Osservatorio Astronomico di Brera a Milano, e Alessandro Cecchi Paone , divulgatore scientifico, a condurre le due giornate, con la presenza di relatori accademici e uomini di cultura al fine di trasporre al meglio il linguaggio della scienza per il grande pubblico, calando temi complessi e oggetto di ricerche internazionali nella quotidianità della vita.

I relatori - Tra i relatori di "Contagio" "anche Giovanni Pareschi , Dirigente Ricerca INAF , la dottoressa Annalisa Malara , l'anestesista dell'ospedale di Codogno che per prima scoprì la presenza del Covid in Italia, infrangendo il protocollo per ottenere il tampone per il 'paziente 1'e molti altri.

I temi - Sulla scorta dei recenti eventi legati alla pandemia da Covid -19 verranno analizzati i temi del contagio, della propagazione delle epidemie e dei meccanismi di funzionamento degli ultimi vaccini. In virtù del contributo dell'INAF , sarà riservata una particolare attenzione di nuove applicazioni tecnologiche che alla lotta contro gli agenti patogeni.



Il lungo cammino della spe cie umane è stato aggiornato dalle malattie infettive: imperi, civiltà e intere hanno patito le conseguenze delle pandemie, capaci di incidere sul corso degli eventi. A determinarne la diffusione, soprattutto in tempi recenti, è stata anche la rottura degli equilibri degli ecosistemi in cui viviamo, provocata dagli uomini stessi che, nonostante i grandi successi raggiungi in campo tecnico-scientifico, non sono riusciti a compensare gli squilibri tutti più o meno consapevolmente.

Quando, all'inizio del 2020, la pandemia da Covid -19 si è diffusa in tutto il mondo, toccando anche l'Italia cui non è stato risparmiato un numero elevato di contagi e vittime, all'emergenza sanitaria si sono aggiunte pesanti ricadute economiche . Mentre la serietà della situazione è stata sottolineata da istituzioni e mezzi di comunicazione di massa, è mancato un approccio esplicativo ed epistemologico al problema, volto a fornire ai cittadini gli strumenti per comprendere la natura e la portata della situazione con la quale siamo chiamati a confrontarci quotidianamente da mesi.