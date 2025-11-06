Comunicazione della salute, la ricerca: ecco quali sono i trend del futuro

L’indagine della IULM - basata su piattaforme di analisi predittiva e modelli linguistici generativi tra cui Nextatlas, Glimpse ed Exploding Topics - ha esplorato migliaia di conversazioni digitali, rapporti internazionali e studi accademici: così facendo ha individuato sette trend che stanno cambiando la comunicazione della salute. Stefania Romenti, Professore Ordinario di Comunicazione Strategica e Direttore CECOMS, Università IULM, ha spiegato: “La comunicazione della salute sta diventando un ecosistema di fiducia e partecipazione, dove l’intelligenza artificiale può contribuire a rendere la cura più empatica, spiegabile e condivisa. Nella nostra ricerca abbiamo visto emergere nuovi linguaggi: la prevenzione come infrastruttura sociale, la salute emotiva come bene collettivo e la trasparenza tecnologica come forma di etica. È un cambiamento che restituisce centralità alle persone e alla relazione come fondamento della cura e in cui l’innovazione trova il suo volto più umano”.