Christmas Gala per la ricerca di Fondazione IEO-MONZINO ETS, raccolti 415mila euro

© Ufficio stampa
Sono stati raccolti 415mila euro durante l’edizione 2025 della Christmas Gala per la ricerca della Fondazione IEO-MONZINO ETS: si tratta di un appuntamento annuale che riunisce donatori, sostenitori, medici e ricercatori per celebrare e sostenere la ricerca oncologica e cardiovascolare. L’evento di quest’anno, organizzato in collaborazione con Bloom Pr, si è tenuto giovedì 20 novembre presso il Superstudio Maxi di Milano. Durante la serata è stato sottolineato il ruolo degli sponsor, il cui contributo ha reso possibile l’evento e garantito un risultato di grande valore per i progetti medico-scientifici dello IEO e del Monzino. Al Christmas Gala, oltre a sponsor e aziende partner, erano presenti 600 ospiti che hanno partecipato all’asta benefica ospitata sulla piattaforma CharityStars.
“La ricerca rappresenta il cuore dell’innovazione medica. Grazie all’impegno e alla generosità di donatori, partner e sostenitori, possiamo sostenere progetti scientifici all’avanguardia, trasformando ogni contributo in scoperte, terapie innovative e strumenti diagnostici di eccellenza”, ha detto la Presidente della Fondazione IEO-MONZINO ETS, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo. La Fondazione ha voluto in particolare ringraziare le aziende che hanno sostenuto la ricerca e la realizzazione del gala: Allianz, Esteve, Gemmo, Gilead Kite, Gsk, Labaurelia Group, Pellegrini e Reply.
A condurre l’evento è stata Aurora Ramazzotti, che ha guidato una serata aperta dalla performance del duo Striago. Il momento centrale della parte musicale è stato l’intervento di Michele Bravi, super ospite della serata, che ha interpretato quattro brani dal vivo. Tra gli ospiti erano presenti diverse personalità del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura: Michelle Hunziker, Joe Bastianich, Fabio Capello, Jonathan Kashanian, Giulia Valentina, Beatrice Valli e Marco Fantini, Rachele Sangiuliano e Ringo, Mariane Mirage e Marcuis insieme a molti medici e ricercatori dello IEO e del Monzino.