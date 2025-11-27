Christmas Gala per la ricerca di Fondazione IEO-MONZINO ETS, raccolti 415mila euro

Sono stati raccolti 415mila euro durante l’edizione 2025 della Christmas Gala per la ricerca della Fondazione IEO-MONZINO ETS: si tratta di un appuntamento annuale che riunisce donatori, sostenitori, medici e ricercatori per celebrare e sostenere la ricerca oncologica e cardiovascolare. L’evento di quest’anno, organizzato in collaborazione con Bloom Pr, si è tenuto giovedì 20 novembre presso il Superstudio Maxi di Milano. Durante la serata è stato sottolineato il ruolo degli sponsor, il cui contributo ha reso possibile l’evento e garantito un risultato di grande valore per i progetti medico-scientifici dello IEO e del Monzino. Al Christmas Gala, oltre a sponsor e aziende partner, erano presenti 600 ospiti che hanno partecipato all’asta benefica ospitata sulla piattaforma CharityStars.