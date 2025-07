Che cos'è la sindrome di Lazzaro

Le ipotesi principali che spiegano il ritorno alla vita in casi come quello di Tarquinia si concentrano su fattori come la ventilazione meccanica e l'effetto ritardato dei farmaci. In alcuni pazienti, l'aria intrappolata nei polmoni durante la rianimazione può impedire al cuore di funzionare correttamente: quando la ventilazione si interrompe, la pressione si riduce e la circolazione può riprendere. Altri medici sottolineano come l'adrenalina somministrata durante le manovre possa impiegare minuti a raggiungere il cuore. Inoltre, squilibri metabolici o alterazioni dell'equilibrio elettrolitico possono talvolta auto-correggersi, riattivando spontaneamente il ritmo cardiaco.