Carboidrati, una passione lunga 800mila anni

I ricercatori, coordinati da Charles Lee del Laboratorio Jackson e Omer Gokcumen dell'Università di Buffalo, hanno analizzato il Dna di 68 esseri umani antichi, incluso uno vissuto in Siberia circa 45mila anni fa. Hanno poi utilizzato delle tecniche avanzate per studiare in grande dettaglio la regione del gene Amy1, cioè quello che codifica per l'amilasi contenuta nella saliva, responsabile della digestione iniziale dei carboidrati. Hanno così scoperto che questa regione ha cominciato a espandersi, accogliendo molte copie del gene Amy1, ben prima di quanto ipotizzato finora.