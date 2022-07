Caldo e farmaci, ecco le regole per portarli (e conservarli correttamente) anche in vacanza

Ma, oltre a bikini e occhiali da sole, tra gli immancabili da mettere in valigia ci sono spesso anche alcuni prodotti che meritano un'attenzione in più, come i farmaci . Questi richiedono infatti determinati accorgimenti per conservarli in modo corretto , soprattutto quando le temperature si fanno roventi. Ecco i consigli dei faramcisti.

In viaggio -

caldo torrido

ridurre i rischi

Partiamo dal presupposto che nessun medicinale dovrebbe essere esposto a fonti dirette di calore, né tanto meno a temperature superiori ai 30°, una necessità che con ilche stiamo vivendo già da diverse settimane non sempre è facile soddisfare. Ma esistono delle regole da seguire pere assumerli in piena sicurezza.

Prima di tutto, quando si viaggia o ci si sposta, a prescindere del mezzo scelto, è consigliabile mettere i farmaci nel bagaglio a mano, portando con noi

l'intera confezione

aereo

evitare di lasciarli a lungo nell'auto

contenitori termici

, non solo il blister. Questo permetterà di limitare l'esposizione diretta alla luce. Se ci si sposta in, è preferibile portare il farmaco nel bagaglio a mano. Se invece ci spostiamo su quattro ruote, bisogna, in particolare durante una giornata calda. Soprattutto, mai lasciarli nel bagagliaio, ma preferire l’abitacolo, questo perché la lamiera amplifica il calore e potrebbe quindi alterare, anche in breve tempo, il principio attivo. Difatti, l'ideale sarebbe procurarsi deiche garantiscono la conversazione alla temperatura ideale.

"Quando fa molto caldo - ha detto

il segretario di Federfarma Roberto Tobia

all'Ansa - oltre alla data di scadenza, va tenuta in conto la temperatura di conservazione dei farmaci, che non dovrebbe superare i 25 gradi".

Durante il soggiorno -

non portarli in borsa in spiaggia

Le stesse precauzioni vanno rispettate anche una volta arrivati a destinazione. Ad esempio, è buona regola "né lasciarli in auto al sole, ma tenerli in camera", suggerisce Tobia. Anche a casa o in hotel non si devono lasciare vicino a elettrodomestici che producono calore come il frigorifero e il forno, ma neanche in ambienti troppo umidi come il bagno, errore invece piuttosto comune.

"Sarebbe opportuno, in qualsiasi caso, prima d'ingerirle, valutare che non vi sia stato un cambio di colore o di consistenza", consiglia Tobia. Un altro accorgimento utile è portare in vacanza

l'intera confezione, incluso il bugiardino

, per evitare confusioni di terapie che possono essere pericolose.

I farmaci più sensibili -

Covid-19

medicinali per il diabete

epilessia

anticoagulanti

antipertensivi

Queste regole valgono per tutti i medicinali, anche per i test fai da te, inclusi quelli per il, ma ci sono alcune categorie di farmaci "più soggetti a deperibilità, come i, l', glie gli", aggiungono da Federfarma. È necessario conservare con cura anche colliri e antibiotici. Una volta aperti, questi hanno una durata molto ridotta nel tempo, in genere una quindicina di giorni, durante la quale devono sempre essere riposti in frigo.

Attenzione infine, conclude Tobia, "a

esporsi al sole

nel caso si assumano farmaci come cortisonici, antinfiammatori non steroidei o antibiotici, perché possono provocare dermatiti, eczemi o macchie sulla pelle".