Brasile, bimba concepita grazie all'utero da una donatrice deceduta

La prima bambina concepita grazie ad un utero trapiantato in una donna non fertile, da una donatrice deceduta, è nata un anno fa in Brasile. Lo rende noto uno studio pubblicato sulla rivista The Lancet. L'uso di donatori deceduti, e non solo donatori vivi, per i trapianti uterini "potrebbe aumentare significativamente l'accesso a questo trattamento", ha spiegato Dani Ejzenberg dell'ospedale universitario di San Paolo.