Asti, intervento di correzione di aritmia cardiaca: è tra i pochi al mondo

La fibrillazione atriale che da tempo affliggeva il paziente è stata quindi corretta grazie alla dotazione del centro dell'innovativa tecnica di elettroporazione, che utilizza impulsi elettrici ad alta intensità e brevissima durata per colpire selettivamente le cellule cardiache responsabili del battito irregolare. A differenza delle tecniche tradizionali (come la radiofrequenza o la crioablazione), non genera calore e non danneggia i tessuti sani circostanti e la forma del catetere ha permesso di raggiungere punti altrimenti non raggiungibili.