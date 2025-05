A volte le amicizie hanno un prezzo da pagare, in stress e salute

"Con queste forze che spingono in direzioni diverse, la tipologia sociale 'ottimale' dipenderà dal sesso dell'individuo, dall'età, dalla prole e dal gruppo sociale più ampio. Negli esseri umani e in altri mammiferi sociali, l'ambiente sociale è uno dei più forti predittori di salute e durata della vita. Ma il nostro studio dimostra che non è sempre meglio avere legami sociali più numerosi e forti. In alcune situazioni, tratti sociali che in precedenza consideravamo disadattivi possono avere importanti benefici", sottolinea Sam Ellis dell'Università di Exeter.