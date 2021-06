Vittorio Cuculo presenta l'album "Ensemble"

"Il disco fin dal titolo 'Ensemble', sta a significare un'idea di aggregazione fra generazioni diverse ed esperienze differenti, generi e stili musicali anch'essi diversi, mettendo in risalto la dimensione del 'Noi', importantissima nel fare musica, perché ci unisce, ci consente di stare insieme. ll lavoro comprende un’orchestrazione per strumenti a fiato, dunque testimonia la voglia di condividere il percorso discografico con altri musicisti che suonano il mio stesso strumento. Devo ringraziarli tutti, sono stati di grande aiuto, consentendomi di mettere nero su bianco il concetto di Ensemble. Stare insieme e suonare ha permesso a tutti noi di ampliare i nostri orizzonti. Oltre a me fanno parte del quartetto il pianista Danilo Blaiotta, Enrico Mianulli al contrabbasso ed dulcis in fondo una leggenda del jazz come Gegè Munari alla batteria", racconta Cuculo.

Tra i tuoi "compagni di viaggio" credo che Gegè meriti una menzione particolare

Senza dubbio; Gegè è stato importantissimo per me, dal momento che ha lavorato con nomi importanti sia del panorama italiano che internazionale: Gato Barbieri, Chet Baker, Dexter Gordon, Astor Piazzolla, Johnny Griffin, solo per citarne alcuni. È stata stata una fortuna poter suonare con lui, arricchendo il mio bagaglio artistico e umano.

Anche altri interessanti musicisti coinvolti nel progetto...

Si, in particolare Lucia Filaci che canta in "Brava", l’ottimo chitarrista e arrangiatore Roberto Spadoni, il percussionista Dimitri Fabrizi e i Sassofoni della Filarmonica Sabina "Foronovana". La tracklist è formata da nove brani, con standard che vanno da composizioni di Charlie Parker, a Duke Ellington o Thelonious Monk. "Io non Ridevo" e "Fuga di Notizie" sono invece composizioni originali.

Sei soddisfatto del "prodotto"?

Certamente, il lavoro con la filarmonica "Fonorovana" è stato molto stimolante. Grazie alla preparazione di questo ensemble il lavoro si è sviluppato con maniera molto naturale. Tutti gli altri ospiti hanno reso il quadro ancora più avvincente.