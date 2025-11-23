Violenza sulle donne, due eventi a New York

Il Presidente del Comites, Enrico Zanon, ha riconosciuto l’impatto di questo sostegno economico e la responsabilità morale che ne deriva: “Sono davvero soddisfatto che il Comites abbia sentito la necessità di affrontare un tema come questo. E sono molto grato a chi ha donato: senza fondi, questo programma sarebbe stato molto più impegnativo". Parole che sottolineano l’urgenza di costruire percorsi di uscita, protezione e autonomia per persone intrappolate tra paura e burocrazia.