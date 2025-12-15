Un posto per te: cena gratuita per i bisognosi

In questi giorni non tutti vivono con gioia i preparativi per le festività E uno dei motivi è il disagio sociale che è sempre più crescente. Il Ministero TEN è un associazione no profit che da numerosi anni si impegna nell’aiuto dei più bisognosi. Sabato 20 Dicembre alle 19:30 organizza una cena gratuita per chi sta vivendo un momento difficile e per dare un momento di speranza a chi non l’ha.
© Ufficio stampa
L’evento si terrà nella sede di Milano in via Stephenson 88.
Se stai vivendo un momento difficile, abbiamo a cuore la tua vita, vieni per vivere qualche ora insieme che ti possa scaldare il cuore.
Per la partecipazione è consigliata la registrazione a questo link:
https://forms.gle/oLY4zcdm5UBUQDnf9