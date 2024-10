Il trombettista Paolo Fresu presenta il progetto "Kind of Miles"

Al via il 23 ottobre dal Teatro Comunale di Bolzano, lo spettacolo “Kind of Miles” con Paolo Fresu, dedicato a Miles Davis, leggenda del jazz mondiale e musicista che è da sempre tra i punti di riferimento del trombettista sardo. “Kind of Miles” chiude idealmente la trilogia prodotta dal Teatro Stabile di Bolzano, che ha visto Fresu protagonista di “Tempo di Chet”, dedicato alla figura del trombettista Chet Baker e “Tango Macondo” progetto sulla letteratura onirica sudamericana, tra la Sardegna e l’Argentina.