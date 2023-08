Tatiana Valle del duo "As Madalenas" racconta il nuovo disco... omonimo

Tatiana Valle del duo "As Madalenas" è gradita ospite a "Jazz Meeting per raccontare il nuovo disco omonimo "As Madalenas".

Nell’album, pubblicato da Jando Music e Via Veneto Jazz, la produzione artistica è del contrabbassista Ferruccio Spinetti (Avion Travel, Musica Nuda), le chitarre di Roberto Taufic, la batteria e le percussioni di Bruno Marcozzi.

I prestigiosi “guest” sono Gabriele Mirabassi al clarinetto, Giancarlo Bianchetti alle chitarre elettriche e Giovanni Ceccarelli alle tastiere.

In questo lavoro discografico, Tatiana e Cristina si presentano in qualità di cantautrici, firmando la quasi totalità dei brani.

Tatiana Valle parla di come nacque la collaborazione con Cristina Renzetti

"Con Cristina, racconta Tatiana Valle, ci siamo incontrate un po’ per destino un po’ per caso, durante un matrimonio di amici comuni; componendo e suonando brani insieme e dopo dieci anni e tre album realizzati, l’ultimo appunto “As Madalenas”, siamo ancora qua".

Tre dischi realizzati in dieci anni sembrano pochi, ma in realtà ciò è accaduto perché dietro ogni vostra pubblicazione c’è stato un grande lavoro…

Nel corso della nostra collaborazione, abbiamo pubblicato quando avevamo cose da dire, dal momento che il disco è sempre frutto di un vissuto.

Questo è accaduto in particolare con il nuovo lavoro “As Madalenas”; ci siamo trovate insieme a scrivere abbiamo musicato e scritto testi, cercando di fare del nostro meglio.

Ferruccio Spinetti che ha prodotto l’album, ci ha seguite sempre con entusiasmo, motivandoci al massimo per portare a termine il lavoro.

Conosceva il duo, da anni era interessato alla nostra musica, ci siamo poi incontrati a Roma insieme a Tosca nel corso di un programma radiofonico Dell’Officina della Arti "Pier Paolo Pasolini", intitolato “D’Altro Canto” condotto da Tosca e Giorgio Capozzo, al quale partecipava Ferruccio, che suonava con Petra Magoni per il progetto Musica Nuda.

Spinetti ha una visione della musica che è vicina alla nostra, ha creduto nel progetto dall’inizio fino ad oggi ed abbiamo suonato con lui in quintetto già diverse volte nei concerti, insieme agli altri musicisti che suonano nel disco.

Nella nostra attività viviamo molto del contatto con le persone che ci seguono nei concerti, quindi il live ed il contatto con il pubblico, ci dà una grande “spinta”.

In "As Madalenas" musicisti di grande qualità che collaborano con voi da molto tempo

Certamente, come il batterista Bruno Marcozzi con il quale collaboro abitualmente, mentre Cristina ha a sua volta una lunga collaborazione con il chitarrista Roberto Taufic.

Siamo in sintonia con tutti i musicisti che hanno dato tutti un importante contributo, per la realizzazione di questo progetto.

In studio abbiamo cercato di creare un suono che ci appartiene; l'album è nato con uno spirito di squadra che ci ha permesso di lavorare al meglio.

Gabriele Mirabassi ospite fin dal nostro primo disco, ha un grande affetto per noi, non poteva mancare anche in questo nuovo "As Madalenas", regalandoci musica meravigliosa con il suo clarinetto.