Stefania Bonomi presenta "Il pentagramma dell'anima"

Con questo libro, dice la scrittrice, volevo applicare ciò che avevo studiato nel campo della fisica quantistica, ho scelto di creare una sorta di "favola moderna" dove due persone terrene con grandi problemi legati la vita di oggi, avrebbero dovuto incontrarsi. Nello stesso tempo ho creato due personaggi che vivevano una vita extraterrena. Il primo capitolo è la storia di Maria Sole, che vive nel nostro mondo, mentre nel capitolo successivo il protagonista è Leonardo Alfieri, un personaggio extraterreno. La musica è il collante tra i protagonisti del romanzo, perché ognuno tra i quattro personaggi del libro ha in se un pentagramma, ovvero una sorta di "collegamento" che li accomuna. Tengo molto all'aspetto musicale del libro, perché la musica fa parte della mia vita al cento per cento, ho lavorato nel mondo della musica per tantissimi anni, la musica ha sempre scatenato la mia parte emozionale.



Nel libro uno dei personaggi si ispira ad uno scrittore di grande successo..

Quando lavoravo alla parte del racconto dedicata a Leonardo Alfieri mi è arrivata l'immagine di un personaggio che non è più tra noi e con il quale ho avuto un'amicizia profonda: Giorgio Faletti che ha molti punti in comune con il Leonardo Alfieri del mio libro, anche lui prima comico, poi scrittore a autore. Io ho iniziato a scrivere il libro nel 2016, Faletti ci ha lasciati due anni prima. Leonardo Alfieri è un personaggio che per ritornare nel nostro mondo, deve purificare un'anima e "guadagnarsi" una sorta di reincarnazione. Alfieri ha in questo caso il compito di purificare Maria Sole personaggio "terreno" del libro. Alfieri ha molto amato la musica, ha scritto testi di canzoni per altri. Il parallelismo tra Leonardo Alfieri, personaggio del mio libro, e Faletti è evidente a mio avviso. Proprio in questi giorni Dodi Battaglia, chitarrista dei Pooh, dà alle stampe un brano il cui testo è stato scritto da Giorgio.



A fare da relatore all'evento di Parabiago, lo speaker e conduttore Andrea D'Agostino, la scrittrice ricercatrice e ipnologa Manuela Pompas, sarà invece Special Guest della serata.