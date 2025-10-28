Stefania Avolio presenta il nuovo album "I have been here"

Del progetto abbiamo parlato con l'artista, gradita ospite a "Popular". "I have been here", cioè "Io sono stata qui", racconta Stefania Avolio, "nasce dalle esperienze della mia vita, quelle che personalmente ritengo le più importanti, dalla fine del lockdown in poi. Il testo del primo brano che si intitola 'White Veil', l'ho composto subito dopo la fine di quel periodo. Sono andata in montagna, c'era la neve, ho visto con occhi diversi le zone che amavo frequentare, in un momento in cui non c'era nessuno. Il lockdown è servito per molti di noi a pensare, riflettere e mi ha aiutata a vedere luoghi che conoscevo bene, con una prospettiva diversa. Alcuni brani del mio nuovo album parlano della natura. La maggiore fonte di ispirazione per me è l'ambiente; non solo quello del Veneto, la regione dalla quale provengo , ma ad esempio di luoghi come l'Islanda dove sono stata recentemente in concerto e che ho trovato una terra incredibile. Anche in questo nuovo lavoro come nei due precedenti, parlo dei miei ricordi d'infanzia. Parlo anche di un mio ricovero in ospedale che mi ha dato insegnamenti importanti.