"Spoleto in Jazz", Silvia Alunni ospita gli Stick Men

È lei stessa grande appassionata del prog che negli anni '70 attinse a piene mani nel repertorio classico; basti pensare oltre agli stessi King Crimson, anche a band come i Genesis, i Jethro Tull o Emerson, Lake and Parlmer. Nostra ospite a "Jazz Meeting", Silvia Alunni è raggiante nell'ospitare un progetto come Stick Man.

"Sono tre musicisti che non hanno mai lavorato in un ambito preciso - dice Silvia Alunni - forse per questo rispecchiano lo stile del festival. Io ascolto musica a 360 gradi, cerco di proporre al pubblico un programma variegato e gli Stick Man rappresentano il paradigma di questa musica. Levin, oltre ai King Crimson, è da decenni a fianco di Peter Gabriel artista che io seguo e ammiro fin dalla sua esperienza con i Genesis. Levin ha lavorato sia in studio che dal vivo con il cantante e cofondatore dei Genesis, ed è stato al suo fianco anche nella recente tournée in Italia. Levin ha suonato anche con Claudio Baglioni nell'album "Oltre". Per questo sono felicissima di avere Spoleto il progetto Stick Man, con Levin, Mastelotto e Reuter".

Grande successo anche per il concerto di Scofield con suo trio

John Scofield ha fatto la storia della chitarra jazz, si inserisce nel solco di altri grandi chitarristi che negli anni abbiamo ospitato nel nostro festival. Il calore e l'attenzione del pubblico ci hanno fatto comprendere che la scelta di portare a Spoleto un nome del suo spessore, è stata quella giusta. Scofield ha avuto il privilegio di suonare con i più grandi musicisti del jazz.

L'ultimo appuntamento del festival sarà il 17 novembre con il pianista Tigran Hamasyan

Sarà un grande piacere ospitarlo, si esibirà col suo trio per presentare dal vivo il suo ultimo album di brani originali, "The call within". Lui fa pochi concerti dal vivo, privilegiando la qualità alla quantità, cosa che abbiamo fatto anche noi negli anni, nel proporre musicisti a Spoleto Jazz, scegliendo forse la strada più difficile ma anche entusiasmante, cercando di migliorare di anno in anno la nostra offerta.