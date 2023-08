Il debutto di Walter Nudo a "Colpo di Fulmine" 1997

Forse non tutti sanno che "Colpo di fulmine", il programma di Italia 1 dedcato all'amore si rivelò una vera e propria fucina di talenti: i giovani conduttori del programma, infatti, nel corso degli anni si sono affermati in tv. Oltre ad Alessia Marcuzzi e a Michelle Hunziker, ci fu anche Walter Nudo. Sex symbol, attore e conduttore, Nudo è stato il vincitore del "Grande Fratello Vip 3" e della prima edizione de "L'isola dei Famosi" nel 2003. Nato in Canada, si trasferisce in Italia all'età di otto anni, e subito dopo essersi diplomato si trasferisce negli Stati Uniti nel 1989 per studiare recitazione. Una volta rientrato a Roma, continua i suoi studi presso la scuola di recitazione al "Duse".

Gli anni '90 sono stati il trampolino di lancio per l'attore che, ospitato spesso nel 1995 al "Maurizio Costanzo Show", ottiene abbastanza fama da essere chiamato a presentare "Colpo di fulmine" su Italia 1 al fianco di Michelle Hunziker. i condutori del programma avevano come obiettivo quello di girare per le strade delle città italiane in cerca di ragazzi disposti a innamorarsi: una volta trovato il ragazza o il ragazzo in questione, partiva la caccia per far scattare il colpo di fulmine.