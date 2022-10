Vladimir Luxuria vestita col tricolore canta al "Maurizio Costanzo Show" 1998

Abito lungo colorato di bianco, rosso e verde e sulla gonna lo stemma in chiaro della Repubblica. Così una "patriottica"

Vladmir Luxuria

"Maurizio Costanzo Show"

Anna Magnani

Gabriella Ferri

salì sul palco delnel 1998 per omaggiare due artiste italiane tra i suoi modelli preferiti:. Sempre in quell'anno nel salotto televisivo di Canale 5 l'attivista e opinionista pugliese raccontò la sua storia sottolineando l'importanza e la difficoltà di raccontare di sé e della propria sessualità in famiglia.

Sul palco del teatro "Parioli", in una veste più leggera Vladimir Luxuria, prima attivista transgeder eletta al Parlamento Europeo, cantò il brano

"'O surdato 'nnammurato"

intramontabile classico della musica napoletana. Rivediamo la sua esibizione.