Wanna Marchi con la hit "D'accordo?!" ospite a "Superclassifica Show" 1989

"D'accordo?!". Un'espressione diventata negli anni un vero e proprio marchio di fabbrica per

Wanna Marchi

popolari televenditrici degli anni Ottanta e Novanta,

tra le piùin seguito condannata per truffa e altri illeciti connessi alla sua attività imprenditoriale. Anni prima dei suoi problemi con la giustizia, la Marchi era spesso ospite all'interno di salotti televisivi dove spiccava per il suo carattere sanguigno sempre accompagnato da un look eccentrico.

L'intercalare "D'accordo?!" fu talmente ricorrente negli show di Wanna Marchi fino a diventare il titolo per l'omonimo brano registrato nel 1989. La teleimbonitrice bolognese lo presentò ospite di "Superclassifica Show", popolare trasmissione musicale di Canale 5 condotta da

Maurizio Seymand

i. Rivediamo il video.