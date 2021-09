Ventuno anni anni fa andava in onda la prima puntata del "Grande Fratello"

Sono già trascorsi 21 anni dalla prima edizione del Grande Fratello, il reality che ha cambiato la tv italiana, trasformando sconosciuti in vip in pochissimi mesi. Tra i personaggi più noti della prima e fortunatissima edizione c’è Marina La Rosa, che rimase nella casa 72 giorni e ne fu eliminata il 23 novembre 2000.

Leggi Anche Tommaso Zorzi e Francesco Oppini ai ferri corti: amicizia al capolinea

Leggi Anche Giulia Salemi fa piangere Pierpaolo: commovente dedica social per il suo 31esimo compleanno

Per la sua propensione alla seduzione venne soprannominata "gattamorta", soprattutto per le provocazioni attuate nei confronti di Pietro Taricone. Uscita dal GF, ha realizzato un calendario preso parte come ospite a diversi programmi televisivi, per ritirarsi dalle scene e seguire corsi di recitazione nel 2001. Nel 2002 ha interpretato un piccolo ruolo in alcune puntate della soap opera Beautiful.

Con la nascita dei figli ridusse la sua presenza nel mondo dello spettacolo, limitandosi a partecipare come ospite in alcune trasmissioni televisive.

Da novembre 2018 partecipò come opinionista al programma della Gialappa's Band Mai dire Talk, in onda su Italia 1, ma nel gennaio 2019 interruppe la sua partecipazione al programma per diventare come concorrente alla quattordicesima edizione del reality show "L'isola dei Famosi", dove arrivò seconda in finale.