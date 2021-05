Ventisei anni fa ci lasciava Mia Martini: rivediamo la sua prima volta a "Popcorn"

Ventisei anni fa, il 12 maggio 1995, ci lasciava Mia Martini. La cantante ci ha lasciato in eredità tantissimi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Dagli esordi con "Piccolo Uomo" uscito nel 1972, fino ad "Almeno tu nell'Universo" del 1989, Mia Martini ha fatto della musica la sua più grande ragione di vita.

Nel 1981 la cantante era per la prima volta ospite di "Popcorn" per presentare il suo album "Mimì". In occasione dell'anniversario della sua scomparsa rivediamo insieme quel momento.