Venti curiosità su Twilight, la saga dei vampiri che ha stregato una generazione

La saga di Twilight ha segnato un'intera generazione: la trasposizione cinematografica dei libri di Stephenie Meyer ha catturato l'attenzione di tantissimi giovani in tutto il mondo.



I film raccontano la travagliata storia d'amore tra Bella Swan e l'immortale Edward Cullen, interpretati da Kristen Stewart e Robert Pattinson, partner sul set e poi anche nella vita reale. I due infatti ebbero una relazione durata ben 4 anni.



Il primo film della serie Twilight debuttò in sala nel novembre del 2008 e fu seguito da altri quattro capitoli che tra il 2009 e il 2012 ebbero un enorme successo: New Moon, Eclipse, Breaking Dawn Parte I e Breaking Dawn Parte II.



Tra le attrici che parteciparono ai provini per il ruolo di protagonista ci fu anche un'allora sconosciuta Jennifer Lawrence. Si tratta di una delle 20 curiosità legate a Twilight riassunte nel video che riproponiamo.